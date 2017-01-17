У центрі Львова 19 січня відбудеться загальноміське освячення води

У Львові 19 січня, на свято Богоявлення, відбудеться загальноміське освячення води за участю священиків різних християнських конфесій, яке цього року очолить Вірменська апостольська церква.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, воду освятять о 13:30 біля входу до міської Ратуші. Воду освятять у великій ємності, яка вміщає понад дві тонни води. Після чину освячення кожен охочий зможе набрати освяченої води.

«Вірменський чин Йорданського водосвяття суттєво відрізняється від візантійського, себто від того, який служиться в усіх українських церквах. Таке освячення води за особливим, вірменським чином відбудеться у Львові вже вдруге (вперше було 5 чи 6 років тому). В загальних рисах обряд складатиметься з трьох частин: перша – вірменська; друга – візантійська (введена задля представників українських церков); третя – знову вірменська», – зазначив протопсалт Вірменської апостольської церкви у Львові Андрій Шкраб‘юк.

Нагадаємо, 19 січня з 13:15 год. буде тимчасово змінено графік руху трамваїв через площу Ринок. Про зміни у русі транспорту буде повідомлено згодом.