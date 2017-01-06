Теракт в Єрусалимі: Вантажівка протаранила групу військових, є жертви

У Єрусалимі в результаті наїзду вантажівки на пішоходів загинули щонайменше чотири і поранено більше 15 осіб. Жертвами атаки стали ізраїльські військовослужбовці.

Правоохоронці підозрюють, що наїзд був умисним. Представник ізраїльської поліції назвав інцидент терористичною атакою, пише 112 Україна.

За інформацією посла України в Ізраїлі Геннадія Надоленка, серед постраждалих від теракту в Єрусалимі громадян України немає, однак дані уточнюються.

“За попередніми даними, українців серед постраждалих не було, але ми уточнюємо дані”, – заявив дипломат.

За його словами, за кермом вантажівки, що в’їхала в групу військових на набережній в східній частині міста, знаходився араб з ізраїльським посвідченням особи.

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