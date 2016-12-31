Тенісистка Світоліна програла у першому матчі 2017-го

У Брісбені (Австралія) стартував перший турнір сезону-2017 в WTA-tour, де свій перший матч у новому році програла українка Еліна Світоліна, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка в парі з Сарою Еррані з Італії поступилися Саманті Стосур (Австралія) і Чжан Шуай (Китай) – 6:1, 4:6, 5:10.

Українсько-італійський дует більш ніж впевнено почав матч, дозволивши суперницям виграти лише один гейм у першому сеті. Однак, в подальшому суперниці вирівняли гру і зуміли зробити “зайвий” брейк у другій партії. Третій сет складався з одного гейму до 10 очок, де вдача була на боці Стосур і Шуай. Таким чином, Світоліна вибула з боротьби в парному розряді і зможе зосередитися на іграх в одиночці.

Brisbane International Premier проходить в Брісбені (Австралія) з 1 по 7 січня. Призовий фонд турніру складає $890 тисяч.