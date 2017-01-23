Суд взяв під варту затриманого на хабарі заступника начальника Львівської митниці

Шевченківський суд Львова 21 січня обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном два місяці затриманому під час одержання 15 тис. доларів хабара т.в.о. заступнику начальника Львівської митниці.

Про це повідомила речник військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак.

Вона також зазначила, що суд ухвалив рішення тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 400 тис грн.

Як повідомлялося, у Львові військовою прокуратурою Львівського гарнізону спільно з оперативниками Нацполіції 19 січня затримали під час вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 15 тис. доларів виконуючого обов`язки заступника начальника Львівської митниці.

Державна фіскальна служба тимчасово усунула від виконання обов`язків керівництво Львівської митниці після затримання під час вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 15 тис. доларів виконуючого обов`язки заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова, повідомляється на сайті ДФС.

Згідно з повідомленням, керівництво Львівської митниці усунуто на час проведення службового розслідування.