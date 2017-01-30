Суд визнав протиправною бездіяльність мера Львова у вирішенні проблеми Грибовицького сміттєзвалища

Львівський апеляційний адміністративний суд підтримав позицію прокуратури та визнав протиправною бездіяльність міського голови Львова і виконавчого комітету Львівської міської ради у вирішенні проблеми Грибовицького сміттєзвалища.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Як нагадали у відомстві, прокуратура Львівської області у 2016 році повторно подавала позовну заяву до міського голови Львова та виконавчого комітету Львівської міської ради про визнання протиправною бездіяльність та зобов’язання до вчинення дій.

Тоді Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав виконавчий комітет Львівської міськради припинити діяльність Грибовицького сміттєзвалища. Зокрема, зобов’язано виконавчий комітет Львівської міськради невідкладно вжити заходів до припинення вивезення комунальним підприємством «Збиранка» відходів на Грибовицьке сміттєзвалище.

Водночас цей же суд відмовив прокуратурі у визнанні протиправною бездіяльність щодо незакриття Львівського міського полігону твердих побутових відходів, проведення його рекультивації та вибору земельної ділянки для створення нового полігону та будівництва на ній сміттєсортувального комплексу тощо. «З огляду на це, прокуратурою області вказане рішення було оскаржено до вищестоящої інстанції», – зазначається в повідомленні.

Відтак, за даними ГПУ, сьогодні, 30 січня 2017 року, постановою суду апеляційної інстанції скаргу прокуратури Львівської області задоволено повністю.

«Визнано протиправною бездіяльність міського голови м. Львова та виконавчого комітету Львівської міської ради щодо незабезпечення закриття полігону твердих побутових відходів, проведення його рекультивації та вибору земельної ділянки для створення нового сміттєвого полігону м. Львова, будівництва на ній заводу з переробки відходів та сміттєсортувального комплексу. Водночас міського голову м. Львова зобов’язано звернутися із відповідним клопотанням в органи, до компетенції яких належить вирішення питання виділення такої земельної ділянки», – підкреслюється в повідомленні.

Рішення суду набрало законної сили, додали в ГПУ.

Як повідомлялося, 30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова спалахнула масштабна пожежа. В ході гасіння стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників і еколог Львівського комунального підприємства ”Збиранка”. 31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Тіло комунальника досі не знайдено.

Підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей на сміттєзвалищі, було оголошено директору ЛКП ”Збиранка”, його заступнику, а також начальнику полігону твердих побутових відходів (Грибовицьке сміттєзвалище).