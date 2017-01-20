Суд відпустив терориста, що зі спільниками планував збройне захоплення влади на Львівщині

Жовківський районний суд засудив львів’янина – члена злочинної організації, яка планувала, починаючи з теракту на Львівській залізниці, захопити збройними методами державну владу.

Про це йдеться у вироку суду за 16 січня 2017 року, передає Львівський портал.

Як йдеться у вироку, львів’янин, за попередньою змовою з групою осіб домовився про вчинення дій з метою насильницького захоплення державної влади та незаконного придбання, перенесення, передачі, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу.

«До суду надійшов обвинувальний акт з підписаною сторонами угодою про визнання винуватості. Відповідно до ч.2 ст. 474 КПК України під час підготовчого судового засідання було проведено розгляд щодо угоди про визнання винуватості. Виходячи зі змісту даної угоди, прокурор та підозрюваний у цьому провадженні уклали угоду про визнання винуватості, додержуючись наступних умов: начальником 1 відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковником юстиції Дорошем Т.С., за погодженням з процесуальним керівником в кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Ковальчуком Т.О., 4 січня 2017 року, підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 109 КК України», – йдеться у документі.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні – травні 2015 року у Львові особи вступили у злочинну змову про вчинення дій з метою насильницького захоплення державної влади в Україні, шляхом партизанського руху та революції.

У грудні 2015 року один із членів «руху» з метою реалізації спільної злочинної змови, спрямованої на насильницьке захоплення державної влади в Україні, склав поетапний план злочинних дій, спрямованих на захоплення державної влади, де розподілив між учасниками їх ролі, описав рекомендації щодо реалізації співучасниками злочину покладених на них завдань.

На першому етапі учасники змови повинні були формувати так звані «осередки», підшукати учасників та забезпечити їх зброєю і матеріальними ресурсами. Після створення боєздатної злочинної групи у кількості близько 100 чоловік, наявності двох баз для переховування та достатньої кількості вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, запасів їжі, одягу тощо, заплановано перейти до насильницького захоплення влади з використанням вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, на рівні районних центрів Львівської області, розташованих у лісистій місцевості у містах Турка, Старий Самбір і Сколе.

Зазначений вище план учасник організації зберігав в електронному вигляді на власному персональному комп’ютері. У період часу з грудня 2015 року по лютий 2016 року він в отриманому ним з метою забезпечення місця зборів учасників злочину у листопаді 2015 року в користування нежитловому приміщенні в будинку, довів до відома складений ним план захоплення державної влади іншим учасникам організації, а також покладені на кожного з них завдання, правила конспірації і повідомив про необхідність всім учасникам змови здобувати зброю, боєприпаси до неї, вибухові речовини та пристрої.

Так, «планувальник» взяв на себе функції організатора та керівника злочину, проводив навчання співучасників злочину по використанню зброї, виготовленню тайників, забезпечував співучасників злочину знаряддям – вогнепальною зброєю, боєприпасами до неї, вибуховими пристроями, давав накази на пошук інформації про об’єкти злочинних дій, проводив її аналіз, керував розподілом коштів.

На інших двох осіб покладались обов’язки забезпечити співучасників злочинну транспортними засобами, вогнепальною зброєю, боєприпасами до неї, вибуховими пристроями, приміщеннями, облаштуванням тайників зі зброєю і боєприпасами. Ще частина членів організації отримали обов’язки спільно та під керівництвом «планувальника» здійснювати незаконне зберігання, виробництво саморобних вибухових речовин та пристроїв, проводити їх випробування, ремонт вогнепальної зброї, виготовлення боєприпасів до неї.

У травні 2016 року голова підозрюваний з метою реалізації вищевказаної злочинної змови за вказівкою «планувальника» придбав без офіційного оформлення в органах МВС України автомобіль марки «АЗЛК-2141» за 400 доларів США.

Крім цього, діючи на виконання плану змови про вчинення дій з метою насильницького захоплення державної влади підозрюванийу травні – червні 2016 року в місті Львові, придбав в свого товариша «планувальника» наступні вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини: автомат Калашникова калібру 5,45 мм. АКСМ-74У (АКСУ) НОМЕР_1, пістолет «STALKER 917-S», 600 патронів калібру 5,45 мм, які є боєприпасами до військової нарізної вогнепальної зброї і придатні до стрільби; 5 тротилових шашок по 200 гр. та різні деталі до вибухівок. Усе це підозрюваний зберігав у себе вдома.

Таким чином,обвинувачуваний підозрюється у придбанні, перенесенні, зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 263 КК України.

«Підозрюваний під час досудового розслідування повністю визнає свою винуватість у зазначених діяннях і зобов’язується: беззастережно визнати обвинувачення в повному обсязі підозри у судовому провадженні; співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті кримінальних правопорушень, вчиненого ним та іншими співучасниками злочину», – йдеться у вироку.

Таким чином, суд оголосив вирок, яким відпустив підозрюваного на випробувальний термін.

«Підозрюваного визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 109 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п’ять) років без конфіскації майна. Підозрюваного визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 263 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки. На підставі ст.. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п’ять) років. На підставі ст.. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням строком 2 (два) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину», – додається у вироку.

Окрім того, з засудженого стягнули 25 тис. 293 грн. 18 коп. на користь держави витрати на проведення судових експертиз.

Як відомо, влітку 2016 року на Львівській залізниці планувався терористичний акт.