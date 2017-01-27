Сьогодні внаслідок обстрілів і штурму Авдіївської промзони загинуло троє українських військових

Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу і спроби штурму позицій сил антитерористичної операції поблизу Авдіївської промзони загинуло троє українських військовослужбовців, ще одного поранено.

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, наразі ситуація в Авдіївській промзоні продовжує залишатися напруженою: противник обстрілює українські позиції зі всієї наявної зброї, але повторно не штурмує.

Сьогодні близько 5-ї ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій, а потім штурм. Підрозділи Збройних сил України зупинили терористів.

Також сьогодні в Авдіївці внаслідок обстрілу бойовиками позицій українських військових отримав поранення місцевий мешканець.