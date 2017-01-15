Сьогодні у школах Львова відновлюється навчальний процес

16 січня навчальний процес розпочнеться у всіх львівських школах.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні «на сьогоднішній день немає необхідності продовжувати тимчасове припинення навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Зимові канікули у львівських школах розпочалися 31 грудня 2016 року і тривали до 15 січня 2017 року.

У Львові через підвищення рівня захворюваності на грип і ГРВІ серед населення та у зв’язку з необхідністю профілактики їх епідемічного розповсюдження з 20 по 30 грудня було призупинено навчання у школах.