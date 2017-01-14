Сьогодні у Львові престольний празник відзначає храм св. Василія Великого

Сьогодні, 14 січня, у день свята Обрізання Господнього та вшанування пам’яті святителя Василія Великого (Старий Новий рік), у церкві св. Василія Великого і блаженного свщнмч. Олексія Зарицького УГКЦ (вул. Стельмаха 3) відбудуться богослужіння.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, у храмах відслужать чотири Літургії: о 7:30, 9:00, 11:00 та 13:00, а об 11:00 відбудеться Архиєрейська Літургія, яку очолить Високопреосвященний владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ.