Синоптики прогнозують у лютому хуртовини, сильні опади, ожеледицю та тумани

Як повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, з небезпечних явищ погоди, характерними для лютого, є пориви вітру, хуртовини, сильні опади і налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах. Вночі та в ранкові години – тумани, а також різкі перепади температур повітря.

Найбільша висота снігового покриву, як правило, спостерігається у другій та третій декадах місяця. Днів з хуртовинами, в середньому, буває 1 – 8, в Карпатах до 10.

Очікувана середня місячна температура повітря на рівнині та передгір’ї 1º морозу, в горах 2º морозу. Очікувана кількість опадів на рівнині 32 мм, в Карпатах 50 мм. Абсолютний мінімум температури повітря 31 – 35° морозу. Абсолютний максимум температури повітря 16 – 20° тепла.

За даними АМСЦ Львів, за останні 10 років середня місячна температура повітря коливалась від 9,1° морозу до 3,4° тепла. Місячні суми опадів коливались від 19,3 мм до 70,7 мм (Рис.1.).

Найхолоднішим був лютий 2012 року з середньою місячною температурою 9,1º морозу, а найтеплішим – лютий 2016 року з середньою місячною температурою повітря 3,4º тепла, при нормі 3,1º морозу.

Найвологішим був лютий 2007 р. з місячною кількістю опадів 70,7 мм (164 % від норми), а найсухішим – лютий 2015 та 2008 рр. – 19,3 та 19,5 мм відповідно (45 % від норми), при нормі 43 мм.