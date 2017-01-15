Синоптики попереджають про підвищену лавинну небезпеку у горах Львівської області

В Україні у трьох областях сьогодні, 15 січня, очікується підвищена лавинна небезпека.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на синоптиків.

Зокрема, у горах Львівської, Івано-Франківської і Закарпатської областей очiкується значний (III) рівень лавинної небезпеки. В гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.

Як повідомлялося, на території Закарпатської області сталося сходження відразу кількох снігових лавин на автодорогу державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів.

О 20:00 13 січня зафіксовано сходження снігової лавини поблизу с. Ділове, об’ємом близько 90 м³ та о 21:30 зафіксовано сходження другої снігової лавини в тому ж місці, об’ємом близько 70 м³.

Третя лавина, об’ємом близько 30 м³ зійшла поблизу с. Костилівка о 6:20 14 січня. Жертв, постраждалих та заблокованих автомобілів немає.

Також 14 січня сталося сходження снігової лавини об’ємом близько 90 м³. Перекрито одну смугу автодороги, рух здійснювався по іншій смузі в реверсному режимі.

Близько 09:30 14 січня поблизу села Ділове Рахівського району зійшло ще три снігові лавини (об`єм 100 куб. м).