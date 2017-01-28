«Шахтар» переніс проведення усіх домашніх матчів з «Арени Львів» до Харкова

Футбольний клуб «Шахтар» підписав договір з ОСК «Металіст» про проведення усіх домашніх матчів єврокубків, Прем’єр-ліги та Кубку України в Харкові.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на офіційний сайт донецького клубу.

Угода розрахована до кінця 2017 року. Всі витрати з догляду за газоном ОСК «Металіст» візьме на себе «Шахтар». При цьому команда продовжить базуватися в Києві і тренуватися в Святошино.

Генеральний директор клубу Сергій Палкін подякував місцевій та обласній владі Харкова, а також ФФУ за можливість виступати на ОСК «Металіст». За його словами, саме у Харкові є багато вболівальників «Шахтаря», а для переселенців з Донбасу діятиме спеціальна 20-відсоткова знижка на купівлю квитків.

«Шахтар» планує продовжити у Харкові проект з розвитку дитячого футболу «Давай, грай!», який стартував у 2015 році у Львові. Також «гірники» планують відкрити магазин клубної атрибутики.

Перший єврокубковий поєдинок у Харкові «Шахтар» проведе 23 лютого проти іспанської «Сельти».

Нагадаємо, що з 2014 року донецький «Шахтар» грав більшість матчів чемпіонату України на «Арені Львів», а також проводив усі єврокубкові поєдинки у Львові. Це приносило львівському стадіону половину прибутків.

Після того, як у вересні 2016 року «гірники» зібрали аншлаг на стадіоні «Металіст», керівництво донецької команди задумалось про повний переїзд команди до Харкова. Тим більше, що з припиненням існування ФК «Металіст» місцевий стадіон у поточному сезоні перебував без постійних ігор.