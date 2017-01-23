Садовий хоче возити сміття зі Львова у Польщу

Мер Львова Андрій Садовий написав звернення до міської адміністрації польського міста Люблін з проханням забрати сміття з українського міста, тому що його немає де складати.

Як повідомляє Gazeta Wyborcza, своє прохання Садовий пояснює тим, що змушений шукати допомоги у Польщі, “щоб не допустити екологічної катастрофи в Східноєвропейському регіоні”.

Він також написав, що причиною проблем стала пожежа сміттєзвалища у Великих Грибовичах. І тепер його не можна використовувати. До цього часу сміття зі Львова забирали інші українські міста, але тепер виникли з цим проблеми, пише ZN.UA.

“Мають місце випадки затримки вивезення сміття з міста. Дедалі більше комунальних сміттєзвалищ інших міст України відмовляються приймати сміття зі Львова. Ситуація дуже напружена, тому що нагромадження великої кількості відходів у місті може спричинити епідемію інфекційних хвороб, а також може призвести до зараження стічних вод”, – написав Садовий.

У цей же час, Люблін не може сам прийняти це рішення. Міській владі потрібно проконсультуватися з Головним інспекторатом охорони довкілля.

“Лист був переадресований до відділу охорони довкілля, яке займається аналізом ситуації. Місто Люблін не може самостійно робити жодних кроків у цій справі. На такі дії повинен дати згоду головний інспектор охорони довкілля (GIOS), який повинен окреслити можливості і наслідки можливого прийняття відходів, а також визначити кількості і місце, куди можна було б їх привезти і утилізувати. Місто звернулося з цією проблемою до GIOS, оскільки саме не має компетенції ухвалення таких рішень”, – повідомила прес-секретар влади міста Люблін Ольга Мазурек-Подлешна.

Але GIOS теж не може дозволити вивозити сміття зі Львова в Польщу. Йому потрібні звернення з Києва. І якщо польський орган захисту довкілля і Міністерство еконології і природних ресурсів України разом дійдуть згоди, лише тоді може початися вивезення відходів зі Львова в Польщу. На сьогодні жодних офіційних запитів від українського міністерства Польща не отримувала.

Нещодавно Садовий погрожував, що “сміттєва блокада” Львова може отримати міжнародні наслідки. Мер міста говорив, що ситуація може перерости у екологічну катастрофу.

Як повідомлялося, 30 травня 2016 року троє рятувальників і один комунальник опинилися під завалами великого об’єму сміття під час гасіння пожежі на львівській міській звалищі поблизу села Грибовичі. Рятувальники загинули, їхні тіла були виявлені 31 травня. Тіло четвертого загиблого так і не змогли знайти.

Андрій Садовий звернувся до президента України Петра Порошенка і прем’єра Володимира Гройсмана з проханням оголосити місто Львів, а також села Малехів та Грибовичі зоною надзвичайної екологічної ситуації.