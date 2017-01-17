Репродуктологи заявили про народження в Україні першої у світі «дитини від трьох батьків»

Репродуктологи клініки «Надія» заявляють про народження в Україні (на початку січня цього року) першої у світі дитини після пронуклеарного перенесення ядер – інноваційного репродуктивного методу, який ще називають «дитина від трьох батьків».

Як повідомив на прес-конференції директор клініки Валерій Зукін, унікальність цього випадку в тому, що це перша у світі дитина, яка народилася після пронуклеарного перенесення ядер у вже запліднених одноклітинних ембріонах (до цього проводилося перенесення лише у незапліднених яйцеклітинах), повідомляє УНІАН.

«За допомогою пронуклеарного переносу ядер 34-річна жінка з безпліддям протягом 15 років змогла народити здорову генетично «свою рідну» дитину. Вона багато років намагалася завагітніти за допомогою методу ЕКЗ в українських та ізраїльських клініках. На початку січня народилася «наша» дитина. Вперше в Україні репродуктологам клініки «Надія» вдалося досягти вагітності завдяки пронуклеарному перенесенню ядер батьків до енуклейованої (позбавленої власного ядра) донорської яйцеклітини», – розповів Зукін.

За його словами, сутність методу в тому, що пацієнтці було проведено перенесення її та чоловіка ядер у донорську яйцеклітину, що в свою чергу була позбавлена ядра.

«В результаті була отримана «реконструйована» яйцеклітина, що мала генетичний набір ядерної ДНК від матері та батька (приблизно 25.000 генів) і цитоплазматичне ДНК від донора (37 генів), тобто дитина має «трьох батьків». Наявність ДНК від трьох осіб було підтверджено при обстеженні дитини під час вагітності в лабораторіях України та Німеччини. Народження дитини після цього методу лікування зареєстровано вперше в світі», – підкреслив Зукін.

Він наголосив, що Велика Британія – єдина країна у світі, де дозволено це проводити, а в Україні ці питання поки законодавчо не врегульовано.

Науковий директор клініки репродуктивної медицини «Надія» Ірина Судома заявила, що ця методика також показана для жінок, в яких не розвиваються ембріони.

«Є пари, ембріони яких мають значні хромосомні поломки, причиною яких є, зокрема й мітохондрії. Таким пацієнтам також показано даний метод», – сказала вона.

*** Технологія пронуклеарного перенесення ядер полягає у тому, що яйцеклітини генетичної матері (яка має мітохондріальні захворювання) та здорові яйцеклітини донора запліднюють спермою батька.

Після того, як ядра клітин починають ділитися, з одноклітинного ембріона донора видаляють запліднене донорське ядро клітини і переміщують на це місце ядро генетичних батьків дитини.

Технологія також може застосуватися у пацієнтів із порушеннями раннього етапу розвитку ембріонів.

Саме до таких категорій пацієнтів може бути здійснено пронуклеарне перенесення ядер. Цей метод дозволяє мати дітей тим жінкам, у яких можуть підозрювати народження дитини з мітохондріальними захворюваннями.

Мітохондріальні захворювання діагностуються тільки тоді, коли у жінки вже народжується дитина з важкими розумовими вадами, нервово-психічними розладами, певними формами кардіоміопатії, порушення зору.