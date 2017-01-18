Прокуратура відкрила провадження після аналізу е-декларації працівника поліції Львова

Прокуратура Львівської області за результатами аналізу е-декларацій відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення працівником одного з відділів поліції міста Львова.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, проведеним моніторингом електронної декларації працівника одного із районних відділів поліції Львова на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції встановлено, що працівник поліції у листопаді 2015 року придбав автомобіль Infiniti QX60, ринковою вартістю 1, 3 млн грн. За поданням прокуратури області, керівництвом Головного управління Нацполіції у Львівській області було проведено відповідну службову перевірку на предмет законності набуття вказаного автомобіля. Як наслідок, законність набуття прав на транспортний засіб не доведено, оскільки працівник поліції не зміг надати дані про надходження коштів для придбання іномарки.

За даним фактом слідчим управлінням прокуратури Львівської області зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.368-2 КК України (незаконне збагачення).