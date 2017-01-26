Посадовець Львівської митниці, який був затриманий на хабарі, сплатив заставу і вийшов із СІЗО

Затриманий на хабарі в. о. заступника начальника Львівської митниці Юрій Борисов сплатив 400 тис. грн застави і вийшов із СІЗО.

Про це повідомив прокурор Львівського гарнізону Владислав Савинець.

За його словами, 23 січня Юрій Борисов вніс заставу і того ж дня вже перебував на волі.

«Його відпустили під певні зобов’язання, зокрема підписку про невиїзд, яка діятиме до того моменту, поки не завершиться розслідування», – повідомив Владислав Савинець.

19 січня, в.о. заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова затримали під час одержання 15 тисяч доларів хабара.