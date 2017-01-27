Порошенко доручив Гройсману вирішити «сміттєву» проблему Львова

Президент України Петро Порошенко доручив уряду вжити заходів для вирішення проблеми вивезення сміття зі Львова.

Про це повідомили у прес-службі глави держави, зазначивши, що ситуація у Львові була однією із тем робочої зустрічі президента з прем`єр-міністром Володимиром Гройсманом.

”Прибирати сміття – прерогатива органів місцевого самоврядування, – зазначив президент. – Але коли там неспроможні в рамках своєї компетенції вирішити цю проблему, коли власну господарчу безпорадність обгортають у політичну матерію, а безпеці містян загрожує екологічна катастрофа, – необхідно допомогти городянам. І місту, яке щиро люблять десятки мільйонів українців і мільйони закордонних туристів”, – сказав Порошенко.

Як зазначається в повідомленні, Гройсман 27 січня відвідає Львів з робочою поїздкою.