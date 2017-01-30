Полторак на Львівщині вручив нагороди 44 військовослужбовцям – учасникам АТО

Міністр оброни України Степан Полторак вручив нагороди 44 учасникам АТО – військовослужбовцям 28-ї окремої механізованої бригади, які проходять навчання на Яворівському полігоні.

Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

Перебуваючи на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, міністр зауважив, що бійці вже мають величезний досвід, проте їм є ще чому навчатися.

«Отриманий багаж знань дасть можливість вам зберегти власні життя та життя своїх підлеглих. Пишаюся вами та дякую за службу!», – сказав Полторак.

Він висловив переконання, що найближчим часом керівництво Міноборони зможе створити умови, достойні для навчання військовослужбовців Збройних Сил України.

Також міністр поінформував військовослужбовців про ситуацію на сході країни та наголосив, що українські воїни, незважаючи на загострення ситуації на фронті гідно виконують свої завдання та бережуть спокій громадян України.

У прес-службі відомства повідомили, що 44 військовослужбовці були нагороджені відомчими відзнаками та грошовими преміями.