Поліція Львівщини відкрила провадження за фактом руйнування пам`ятника загиблим полякам

Поліція Львівщини сьогодні відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження пам`ятника загиблим у 1944 році полякам у селі Гута Пеняцька Бродівського району.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Валерій Середа.

Він зазначив, що на місці події на даний час працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Правоохоронці проводять першочергові оперативні заходи та з’ясовують коли саме і в який спосіб пошкоджено пам’ятник, а також причетних до цього осіб.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань). Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.