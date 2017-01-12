Поїздом «Київ-Львів-Перемишль» вже скористалося майже дев‘ять тисяч пасажирів

Наприкінці минулого року, з 23 грудня, розпочав курсувати електропоїзд Інтерсіті+ «Київ-Львів-Перемишль (Польща)». З початку запровадження руху поїзда під час здійснення контролю прикордонниками було оформлено 8,8 тисяч пасажирів, з них – майже 7,4 тисяч громадяни України та майже 1,4 тисяча іноземців.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Як зазначається у повідомленні, в середньому за зміну в обидва напрямки прикордонники оформляють понад 400 пасажирів. А от в період святкових та вихідних днів кількість пасажирів складала в середньому до 560 осіб.

Протягом всього цього часу прикордонний контроль подорожуючих пасажирів проводиться під час руху потяга між станціями «Львів» і «Мостиська-2». Такий же порядок здійснення прикордонного контролю діє і на зворотному напрямку.

Це дозволяє забезпечити проведення контролю без зупинки поїзда, що, в свою чергу, значно зменшило термін подорожі пасажирів. Так, поїзд долає відстань з Києва до Перемишля та у зворотному напрямку в середньому за 7,5 годин.