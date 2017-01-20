Після затримання хабарника ДФС усунула від виконання обов`язків керівництво Львівської митниці

Державна фіскальна служба тимчасово усунула від виконання обов`язків керівництво Львівської митниці після затримання під час вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 15 тис. доларів виконуючого обов`язки заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова, повідомляється на сайті ДФС.

Згідно з повідомленням, керівництво Львівської митниці усунуто на час проведення службового розслідування.

Як повідомлялося, у Львові військовою прокуратурою Львівського гарнізону спільно з оперативниками Нацполіції вчора, 19 січня, затримали під час вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 15 тис. доларів виконуючого обов`язки заступника начальника Львівської митниці.

У 2016 році управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України відкрило 506 кримінальних проваджень щодо співробітників служби, з яких 97 – за фактами хабарництва.