Передано до суду справу щодо підготовки терористичних актів на території Львівщини

Прокуратурою Львівської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох мешканців Львова та області, які намагалися вчинити дії з насильницького захоплення державної влади, двоє з яких готувалися до здійснення терористичних актів на території Львова та області.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, зокрема, останні планували здійснити кілька вибухів на залізничній колії в межах міста та області. Для цього впродовж червня-серпня 2016 року проводили огляд залізничних колій, випробували пристрій ініціювання вибуху, придбали електродетонатори і запали для виготовлення вибухових пристроїв та зберігали їх за місцем свого проживання. Деталі планування та вчинення терористичних актів обговорювали під час спільних зустрічей у м. Львові. Водночас в ході однієї з таких зустрічей частина осіб відмовилась від наміру брати участь у вчиненні вибухів на залізничних коліях.

Зазначимо, що завдяки ефективній діяльності прокуратури та Служби безпеки у Львівській області вказану групу осіб було затримано ще на стадії готування терористичного акту. Під час затримання злочинців, один із них чинив активний опір та поранив співробітника служби безпеки.

Крім того, під час санкціонованих судом обшуків у вказаних осіб виявлено та вилучено арсенал вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухівки та вибухових пристроїв, зокрема, гранатомети РПГ-7 з гранатами до нього та РПГ-26, автомат Калашникова та набої до нього в кількості понад 1000 штук, 8 одиниць переробленої вогнепальної зброї, 2 кг вибухової речовини гексоген, 1 кг вибухової речовини тротил, речовини для виготовлення в побутових умовах 5 кілограмів вибухової речовини, еклектродетонатори, запали, тощо.

У ході слідства з’ясовано, що нагромадження такої значної кількості вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, було одним з пунктів плану дій, кінцевою метою яких мало стати захоплення з використанням зброї та вибухівки державної влади у районах Львівської області, що розташовані у гірській та лісистій місцевості.

На виконання плану дій вказаною групою осіб здійснювався збір інформації щодо місць, у яких можна незаконним шляхом здобути зброю, бойові припаси, вибухові пристрої, підшукування співучасників, облаштовано тайник з запасами їжі та гранатою тощо.

В подальшому, на наступних етапах реалізації дій щодо захоплення державної влади передбачалось створення баз для переховування, вчинення грабежів та розбоїв з метою заволодіння майном, грошима, вогнепальною зброєю, а також знищення майна з метою перевірки нових співучасників.

На даний час слідчими Служби безпеки проводиться подальше розслідування з метою встановлення усіх співучасників злочину та розшуку підозрюваного, який переховується від правоохоронних органів.