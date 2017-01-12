Пам’ятник вбитим полякам у Гуті Пеняцькій на Львівщині підірвали – поліція

Зруйнований у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини пам’ятник вбитим полякам підірвали за допомогою вибухівки.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Микола Самарчук.

«Пам’ятник пошкоджений внаслідок вибуху невстановленого безоболонкового вибухового пристрою – про це свідчать сліди кіптяви на стелах та уламках пам’ятника. З місця події експерти-вибухотехніки вилучили речові докази, котрі підтверджують цю версію», – повідомив Микола Самарчук.

Як повідомлялося, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини в ніч на 10 січня невідомі зруйнували пам’ятник загиблим у 1944 році полякам, мешканцям цього повністю знищеного села.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань).

Довідка. У лютому 1944 року в Гуті Пеняцькій гітлерівські війська знищили всі 172 будинки і вбили всіх мешканців (за різними підрахунками до 1000 осіб). Врятуватися вдалося одному поляку, який зумів втекти. Пропагандистські джерела звинувачували у винищенні польського села Гута Пеняцька українську дивізію «Галичина». Однак, за твердженням дослідника Андрія Боляновського, в той час там не діяв жоден із куренів галицької дивізії.