Офіцерів запасу, які раніше не служили, призиватимуть на службу

Головним пріоритетом кадрової політики Збройних сил України у наступному році має стати продовження процесу професіоналізації війська за рахунок якісного комплектування штатних офіцерських посад.

Як повідомляється на сторінці у Фейсбук Генерального штабу ЗСУ, на цьому під час наради з керівним складом Збройних сил наголосив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал-армії України Віктор Муженко.

Начальник Генерального штабу Збройних сил України визначив як важливий пріоритет завдання з якісного комплектування офіцерських посад, як первинних, так і на рівні органів військового управління. При цьому мають використовуватися всі можливості, зокрема, прийняття офіцерів запасу на офіцерську службу за контрактом, використання курсів для прискореної підготовки молодших офіцерів з числа сержантів, які мають вищу освіту. При цьому вся система з добору офіцерських кадрів має бути спрямована на забезпечення, в першу чергу, бойових частин.

«Нам необхідно систематизувати дані про наявність офіцерів запасу, які здатні проходити службу. Зокрема, це стосується людей, які не служили, але мають вищу освіту та отримали військові звання офіцерів запасу. Щорічно такі офіцерські звання отримують 9-10 тисяч людей. Це потужний ресурс, який має ефективно використовуватися», – сказав Головнокомандувач Збройних сил України.