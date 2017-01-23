НБУ зареєстрував нову платіжну систему “Платисервіс”

Нацбанк зареєстрував нову платіжну систему за назвою “Платисервіс”. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

“Національний банк України інформує про зміни відомостей про внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи, платіжними організаціями яких є резидент, у Реєстрі платіжних систем, що відбулися 24 січня 2017 року. Національний банк України узгодив правила внутрішньодержавної платіжної системи “Платисервіс” та видав платіжній організації цієї системи ТОВ “Платисервіс” (м. Київ) свідоцтво від 24 січня 2017 року № 32″, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, платіжна система “Платисервіс” створена для здійснення переказів готівки та безготівкових переказів у національній валюті від фізичних осіб на користь фізичних та юридичних осіб в межах України.

Як стало відомо, учасниками платіжної системи можуть бути банки України та небанківські фінансові установи, що мають ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків та які на підставі договору з платіжною організацією надають послуги користувачам платіжної системи “Платисервіс” щодо переказу коштів за допомогою цієї системи.

У НБУ також повідомляють, що розрахунковим банком платіжної системи є ПАТ “Акордбанк”.

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