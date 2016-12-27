НБУ визнав «Платинум Банк» неплатоспроможним

Національний банк України прийняв рішення про віднесення до неплатоспроможних «Платинум Банку», який в Україні входить у другу двадцятку за обсягом активів.

Як повідомляється на сайті регулятора, «Платинум Банк» за результатами діагностичного обстеження у 2016 році мав забезпечити позитивне значення регулятивного капіталу станом на 1 січня 2017 року.

«Станом на 1 січня банк не досяг позитивного значення капіталу. З огляду на вищевикладене, правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення «Платинум Банку» до категорії неплатоспроможних.