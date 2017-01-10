Надія Савченко оприлюднила список 524 полонених та зниклих безвісти на Донбасі

Народний депутат України Надія Савченко оприлюднила списки полонених та зниклих безвісти на Донбасі.

У списках, які політик опублікувала на своїй сторінці у Facebook, вказані 524 особи.

«В цих списках, що ми зібрали за дев`ять місяців після мого повернення, вже можуть бути неточності. Когось могли обміняти так, що й ніхто не знав, про когось можуть бути неточні чи неповні дані…Тому звертаюся до всіх людей, кому не байдуже чуже горе, давайте розшукаємо наших хлопців разом. Якщо у вас є якась інформація чи ви знайшли себе чи своїх рідних, знайомих в цих списках, і вам вже не потрібна чи, навпаки, потрібна допомога, то пишіть мені на фб», – зауважила вона.

Савченко наголосила, що опублікувала списки для того, щоб цих осіб можна було знайти. Вона також зазначила, що обмін за формулою ”всіх на всіх” повинен відбуватися у три етапи.

«Етап перший: здійснюється обмін по списках, які підтверджує кожна сторона зі свого боку утримуваних полонених. Етап другий: з тих, хто залишився в списках, розшукуються по прихованих в`язницях і підвалах, одною й іншою стороною, всі полонені, що залишилися живі. Етап третій: всіх, кого знайти не вдалося, визнаються мертвими або безвісти зниклими», – написала вона.

Після цього, за її словами, починається робота з розшуку захоронень, ексгумації, ідентифікації і перепоховання загиблих.