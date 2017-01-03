На Житомирщині місцева влада заявляє про черговий факт скидання львівського сміття

У Пулинському районі Житомирської області зафіксовано черговий випадок скидання львівського сміття, за цим фактом правоохоронці проводять перевірку.

Про це повідомили у Пулинській райдержадміністрації, передає УНІАН.

Як зазначається у повідомленні, у ці вихідні львівське сміття виявлено біля села Улашанівка Пулинського району.

На місце події виїжджало керівництво району. За фактом несанкціонованого скидання сміття правоохоронці проводять перевірку. Кількість незаконно завезеного сміття наразі встановлюється.

У районі вживаються заходи щодо прибирання львівського сміття та його відвезення на сміттєзвалище. Про даний випадок поінформовано голову Житомирської обласної державної адміністрації Ігоря Гундича та Пулинське відділення поліції.

Як повідомлялося, аналогічні випадки несанкціонованого завезення львівського сміття вже фіксувалися в Житомирській та інших областях України.

Львівська влада заперечує свою причетність до несанкціонованого скидання сміття.

Довідка. У Львові триває напружена ситуація з вивезенням побутових відходів через закриття Грибовецького сміттєзвалища. Міський голова Львова Андрій Садовий неодноразово звертався по допомогу до інших регіонів країни, однак більшість з них не мають змоги приймати додаткову кількість сміття через технічний стан полігонів. За даними Львівської міської ради, щоденно місто продукує 650-700 тонн сміття.