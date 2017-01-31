На Житомирщині місцева влада заявляє про черговий факт скидання львівського сміття

У селищі Черняхів Житомирської області зафіксовано черговий випадок скидання львівського сміття.

Як повідомив Черняхівський селищний голова Іван Бабицький, львівське сміття виявлено у Черняхові в ці вихідні. На місце події виїжджали працівники селищної ради, повідомляє УНІАН.

За фактом несанкціонованого скидання сміття правоохоронці проводять перевірку. Кількість незаконно завезеного сміття наразі встановлюється.

У Черняхові вживаються заходи щодо прибирання львівського сміття та встановлено камери відеоспостереження.

”Це вже далеко не перший випадок скидання львівського сміття у нашому селищі. Люди обурені. Слід вже нарешті навести лад у цьому питанні, скільки можна вже!”,- прокоментував ситуацію Бабицький.

Про появу фур зі львівським сміттям на Житомирщині протягом останнього тижня також повідомляла прес-служба управління патрульної поліції Житомира.