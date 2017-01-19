На хабарі затримали заступника начальника Львівської митниці

19 січня працівники військової прокуратури Західного регіону спільно з департамент захисту економіки Нацполіції України затримали на хабарі у понад 5 тис. доларів т.в.о. заступника голови Львівської митниці ДФС Юрія Борисова.

Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили власні джерела у правоохоронних органах.

У прес-службі військової прокуратури Західного регіону також підтвердили, що працівники військової прокуратури зараз працюють у приміщенні Львівської митниці.

Додамо, що відповідно до наказів Державної фіскальної служби України та Львівської митниці ДФС обов’язки виконання т.в.о заступника начальника митниці закінчувалися 20 січня 2017 року.