На Тернопільщині виявили «свіжу» порцію львівського сміття

На Бережанщині виявили дві фури сміття. Найбільш ймовірно, що воно – зі Львова, повідомив сьогодні голова Бережанської райдержадміністрації Володимир Петровський.

«Сьогодні вночі о 3.30 на Павлівське сміттєзвалище було завезено 2 фури сміття зі Львова (про це свідчить багато різноманітних чеків, учнівських зошитів з прив’язкою до міста Львова). На даний час по даному факту працює група працівників Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. З Тернополя виїхали спеціалісти державної екологічної інспекції», – повідомив Володимир Петровський.

Нагадаємо, під час засідання колегії обласної державної адміністрації 24 січня голова обласної державної адміністрації Степан Барна повідомив, що й раніше подібні випадки траплялися на території області: в Малашівцях та поблизу Зборова. В обидвох випадках в смітті виявили чеки з львівських магазинів.

Відтак голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна доручив правоохоронцям, керівникам РДА та керівникам громад посилити контроль за пересуванням сміттєвозів та не допустити завезення в область сміття зі Львова.