На шахті Львівщини стався обвал породи внаслідок якого постраждав гірник

На шахті «Степова» внаслідок обвалу породи постраждав 32-річний гірник.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 23 січня о 03:43 до реанімаційного відділення Червоноградської центральної міської ікарні госпіталізовано працівника шахти “Степова” ДП “Львіввугілля”, жителя міста Червоноград. Травмування сталося внаслідок обвалу породи.

Після надання необхідної медичної допомоги потерпілого переведено для подальшого лікування до травматологічного відділення. Причини події – з’ясовуються. Стан потерпілого на 10:00 24 січня – середньої важкості.