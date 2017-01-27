На шахті Львівщини стався черговий обвал породи, постраждав гірник

На Львівщині за останній тиждень третій гірник постраждав від обвалу породи в шахтах.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 26 січня о 22:00 до травматологічного відділення Червоноградської центральної міської лікарні госпіталізовано 41-річного прохідника шахти “Межирічанська” ДП “Львіввугілля” (Сокальський район), жителя міста Червоноград. Травмування сталося внаслідок обвалу породи на глибині 500 м.

Причини події – з’ясовуються. Стан потерпілого середнього ступеня важкості.

Як повідомлялося, 23 січня до Червоноградської центральної лікарні госпіталізовано працівника шахти “Степова” ДП “Львіввугілля”, жителя міста Червоноград. Травмування сталося внаслідок обвалу породи.

25 січня до Червоноградської центральної лікарні у важкому стані госпіталізовано кріпильника шахти “Межирічанська” ДП “Львіввугілля” (Сокальський район), жителя с. Поздимир Сокальського району. Травмування сталося внаслідок обвалу породи.