На площі біля Львівської Ратуші 6 січня відтворять традиції Святої вечері

Торік на Різдвяному ярмарку у Львові була започаткована нова традиція – відтворення надвечір’я Різдва у центрі міста просто неба на площі Ринок. Цьогоріч інтерактивна вистава-вечеря розпочнеться 6 січня о 16:30.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У передріздвяні та святкові дні Львів наповнюється тисячами гостей з різних куточків світу. Не всі знайомі із автентичними традиціями галицьких святкувань, тому така вечеря, з господарем та господинею, які запрошують до столу із дванадцятьма стравами – розкриває гостям давні традиції та колорит нашої місцевості», – розповіла арт-директор компанії «Львівські ярмарки» Ольга Гренюх.

Під час дійства на площі Ринок буде встановлений великий стіл з атрибутикою Різдва, до якого запрошуватимуть господар та господиня. Глядачам розповідатимуть про значення кожної страви на передріздвяному столі, можна буде почастуватись кутею та узваром, поспівати колядки, а для найменших гостей у цей день буде відкритий живий куточок.