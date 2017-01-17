На Львівщині згоріла стайня з тваринами

У Сокальському районі під час пожежі у стайні на території приватного домоволодіння загинули тварини.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 18 січня, близько 02:10, у селі Хоробрів Сокальського району, у приватному господарстві 55-річного місцевого жителя в цегляній господарській будівлі критою шифером, розміром 70х12м виникла пожежа.

Вогнем знищено дах будівлі та деревʼяне перекриття на площі 220 м² , автомобіль “Фольксваген – Т4″, три корови, два бики та один кінь.

Врятовано дві будівлі, 100 свиней.

Пожежу було ліквідовано о 04:45, причини займання встановлюються.