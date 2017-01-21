На Львівщині згоріла дерев‘яна церква XIX століття

У селі Бачина Старосамбірського району Львівщини 20 січня горіла дерев‘яна церква “Святого Великомученика Йосафата”.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, ліквідація пожежі тривала близько п’яти годин із залученням шести пожежних підрозділів у складі 29 рятувальників та 8 одиниць техніки.

Вогнем повністю знищено три куполи на площі 50 кв. м і перекриття даху, пошкоджено стіни на площі 100 кв. м. Частину церковного майна, зокрема великі ікони, врятувати не вдалося.

Під час пожежі ніхто не постраждав. Сума збитків та причина займання – встановлюються.

Довідка. Дерев’яна церква “Святого Великомученика Йосафата” була побудована у 1868 році.