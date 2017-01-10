На Львівщині за минулу добу від отруєння чадним газом загинула одна людина, троє в лікарні

На Львівщині за минулу добу, 10 січня, від отруєння чадним газом загинула одна людина, троє госпіталізовано, з них двоє дітей.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 10 січня у селі Лучани Жидачівського району, в приватному житловому будинку від отруєння чадним газом загинула 84-річна місцева жителька.

10 січня у селі Велике Сокальського району в приватному житловому будинку отруїлися чадним газом двоє дітей, віком 9-ти та 14-ти років. Постраждалі діти після надання необхідної медичної допомоги переведені з реанімаційного відділення лікарні до відділення пульмонології – стан середнього ступеня важкості.

В ніч з 10 на 11 січня, на вулиці Тарнавського у Львові в квартирі на другому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку отруїлась чадним газом 24-річна жінка. У стані середнього ступеня важкості вона госпіталізована до Львівської обласної лікарні.