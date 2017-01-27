На Львівщині за минулу добу обікрали чотири церкви

На Львівщині за минулу добу, 27 січня, невідомі обікрали церкви у Жовківському, Миколаївському, Пустомитівському та Сколівському районах області.

Як повідомили у правоохоронних органах, вночі з церкви на вулиці Василіанській у місті Жовква викрали мідну водостічну трубу. Сума збитків 2000 гривень.

Цієї ж ночі зловмисники, пошкодивши вхідні двері, дісталися до церкви у селі Бродки Миколаївського району звідки викрали пожертви на храм у сумі 1200 гривень.

У селі Оброшино Пустомитівського району вночі 27 січня невідомі виламали замок вхідних дверей і викрали скриньку з пожертвами, в якій було 1000 гривень.

У селі Верхнє Синьовидне Сколівського району цієї ж ночі зловмисники пошкодили вхідні двері місцевого храму і викрали скриньку з пожертвами, в якій знаходилося близько 1000 гривень.

Зловмисників шукає поліція.