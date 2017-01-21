На Львівщині з храму викрали мощі святого

В одному із храмів Мостиського району Львівщини в ніч на 21 січня невідомі викрали мощі священномученика Кипріяна.

Як стало відомо з власних джерел, зловмисники дісталися до храму в одному із сіл району, розбивши вікно. Викрали з культової споруди скриньку для пожертв, мощі святого, пляшку вина «Кагор».

Сума збитків та причетні до крадіжки встановлюються.

Молитва до священномученика Кипріяна, кажуть отці, береже від злих диявольських сил, чар та вроків, а також допомагає тим, хто шукає душевної гармонії.