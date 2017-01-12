На Львівщині з наступного тижня зросте вартість проїзду у приміських та міжміських автобусах

На автобусних маршрутах приміського і міжміського сполучення у Львівській області з 15 січня 2017 року діятимуть підвищені тарифи.

Як повідомляється на сайті Асоціації перевізників Львівщини, на маршрутах міжміського сполучення тариф зросте на 10-12%. Мінімальна вартість проїзду становитиме 5 грн (зараз – 4 грн). Вартість одного пасажиро-кілометра 0,52-0,53 грн із врахуванням ПДВ (20%) та страхового збору (3%).

Що стосується приміських автобусних маршрутів внутрішньорайонного сполучення, то автотранспортні підприємства, які обслуговують ці маршрути, розраховуватимуть тариф індивідуально щодо кожного району окремо.

У повідомленні зазначено, що нові тарифи на перевезення вводять на підставі постанови Кабміну №240. Обґрунтовують своє рішення подорожчанням дизельного пального, запасних частин і підвищенням зі січня поточного року мінімальної заробітної плати.