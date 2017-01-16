На Львівщині водій після наїзду на велосипедиста вивіз і викинув його тіло на узбіччя

У Новому Роздолі на Львівщині водій збив велосипедиста, завіз його на околицю міста і залишив тіло на обочині, а сам втік з місця події. Правоохоронці його розшукали і затримали.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, 14 січня близько 07:00 мешканець Нового Роздолу, йдучи на роботу, виявив тіло мертвого чоловіка. Він лежав на автодорозі Миколаїв-Новий Розділ. Біля нього був поломаний велосипед. Правоохоронці з’ясували, що загиблий – 54-річний мешканець одного з сіл району. Він загинув внаслідок наїзду автомобіля.

Слідчі встановили, що наїзд на велосипедиста скоїв 38-річний мешканець Нового Роздолу на автомобілі «Форд Конект».

«Близько четвертої ночі біля селища Розділ водій збив велосипедиста, завантажив тіло та велосипед у свій автомобіль, довіз до Нового Роздолу та викинув на узбіччя дороги при в’їзді у місто, а сам втік. Під час опитування водій зізнався у скоєному», ― розповів начальник Миколаївського відділення поліції підполковник поліції Віталій Фецинець.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Наразі призначено ряд експертиз, проводиться досудове розслідування.