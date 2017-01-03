На Львівщині викрили підпільний завод з виготовлення фальсифікованого цементу

На Львівщині правоохоронці викрили завод із виробництва контрафактного цементу, який реалізовувався під брендом відомого виробника даної продукції.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області, підпільний цех виробничою потужністю до п’ятдесяти тон на добу знаходився в орендованих складських приміщеннях на території Миколаївського району. На технологічному обладнанні зловмисники промисловим способом та без дотримання відповідних стандартів виготовляли будівельний фальсифікат. Далі його фасували у мішки з нанесеними логотипами відомого виробника та реалізували.

Під час обшуків поліцейські вилучили більше 400 тонн фасованого цементу, понад 80 тонн підготовленої цементної суміші, а також 70 тис грн виручених від продажу готової продукції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 зн.3 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК України. За скоєння цього злочину передбачено покарання у вигляді штрафу до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На даний час тривають слідчі дії з метою встановлення осіб причетних до організації підпільного виробництва цементу, який реалізовувався під брендом відомого виробника даної продукції.