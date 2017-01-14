На Львівщині від отруєння чадним газом загинув киянин

У селі Сокільники Пустомитівського району минулої доби від отруєння чадним газом постраждало двоє осіб.

Як стало відомо з власних джерел, нерухомі тіла чоловіка та жінки 13 січня у власному будинку виявила їх родичка. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть 35-річного чоловіка, жителя міста Київ. 71-річну жінку, місцеву жительку, з діагнозом «отруєння чадним газом» у важкому стані госпіталізовано.

За висновками експертів, чоловік помер від отруєння чадним газом.

Всі обставини події встановлюються.