На Львівщині від грипу протягом тижня померло троє людей – МОЗ

Шестеро людей померли від від грипу протягом минулого тижня. Із них троє на Львівщині. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з інформацією, з 25 грудня 2016 року по 1 січня 2017 року зареєстровано 3 летальних випадків від грипу в Львівській та по одному у Полтавській, Миколаївській і Запорізькій областях, пише Львівська хвиля.

У Центрі грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій зазначили, що протягом тижня на грип та ГРВІ захворіла 369 151 особа, з них 57,8 % – діти віком до 17 років.

Найбільше хворих зареєстровано у Київській, найменше – у Луганській областях.

Тенденція до росту захворюваності зменшилась, фахівці пов’язують це з новорічними святами та канікулами у навчальних закладах.

Як відомо, епідемічний поріг перевищено у 21 області України.