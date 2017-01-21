На Львівщині вибухом газу зруйновано житловий будинок, постраждало двоє людей

На Львівщині під час вибуху газу в приватному житловому будинку постраждало подружжя.

Як повідомили департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, у місті Стрий о 19:30 у приватному одноповерховому житловому будинку на вулиці Кобилянської, 21, розміром 10х10 м, стався вибух газу без подальшого горіння.

Внаслідок вибуху власники будинку, подружжя віком 49 та 51 років, отримали термічні опіки тіла, кінцівок та обличчя і у важкому стані були госпіталізовані у реанімаційне відділення Стрийської районної лікарні.

Внаслідок вибуху газу повністю знищено будівлю. Причини події – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.