На Львівщині українці і поляки спільно вшанують загиблих поляків у селі Гута Пеняцька

Керівники Львівщини та представники Польщі спільно вшанують пам`ять загиблих поляків у селі Гута Пеняцька у Бродівському районі.

Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Голова Львівської ОДА Олег Синютка та голова обласної ради Олександр Ганущин спільно із представниками Польщі вшанують загиблих під час Другої світової війни у селі Гута Пеняцька на Бродівщині. Свою участь очільники області підтвердили на зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Яном Пєклом, яка відбулась 30 січня», – зазначили у прес-службі.

Сторони обговорили питання збереження історичної спадщини на території обох держав, зокрема йшлося про недопущення фактів нищення історичних пам’яток в Україні та Польщі.

«Якщо хтось хоче нищенням пам’яток у наших державах розсварити нас, то вони дуже сильно помиляються. На противагу цьому ми спільно вшануємо пам’ять загиблих у Гуті Пеняцькій, чим дамо добрий сигнал. Адже це наша спільна пам’ять та спільна історія», – сказав Синютка.

Як повідомлялося, в ніч на 10 січня у селі Гута Пеняцька на Львівщині було підірвано меморіал полякам, яких фашистські карателі у 1944 році знищили за допомогу партизанам. Першими, ще перед тим, як акт вандалізму було виявлено, про це повідомили російські ЗМІ.

Влада Львівщини зобов`язалась відновити пам`ятник до сумної річниці, яку місцева громада і родичі загиблих відзначають наприкінці лютого.