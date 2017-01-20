На Львівщині у пункті пропуску «Краковець» виявили мертвим прикордонника

На Львівщині у пункті митного пропуску «Краковець» 20 січня було виявлено тіло 30-річного прикордонника.

Про це повідомив помічник начальника Західного регіонального управління Державної прикордонної служби Володимир Шеремет.

«Сьогодні вранці, під час перезмінки, один із прикордонників не прибув до підрозділу. Його тіло виявили у приміщенні пункту пропуску, де він ніс службу. Викликали правоохоронців, військову прокуратуру, медиків, вони будуть встановлювати всі обставини смерті працівника», – зазачив Шеремет.

У прес-службі військової прокуратури Західного регіону не коментують чи були на тілі чоловіка сліди насильницької смерті чи ні, посилаючись на те, що проводиться експертиза і тривають слідчі дії.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор громадської організації «Варта 1», депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, «20 січня о 10:00 поступила інформація від людей, які зараз перебувають на митниці, що 30-річний працівник прикордонної служби пропускного пункту “Краківець” у кабінці працівника митниці, покінчив життя самогубством».