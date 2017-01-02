На Львівщині у перший день нового року чоловік підстрелив сусіда

До Кам’янка-Бузького відділу поліції 1 січня поступило повідомлення лікаря швидкої допомоги про те, що близько 19.00 за медичною допомогою звернувся 19-річний мешканець одного з сіл району із діагнозом: «кульове поранення, рвана рана верхньої повіки, контузія правого ока». Постраждалого госпіталізували в офтальмологічне відділення місцевої лікарні.

Як повідомили у відділі комунікацій головного управління Національної поліції у Львівській області, під час слідчо-оперативних дій було встановлено, що постраждалий отримав тілесні ушкодження внаслідок пострілу з пневматичної гвинтівки. Правоохоронці встановили, що близько 17.00 він із сусідом стріляли по пластикових пляшках. 56-річний чоловік з необережності вистрелив у постраждалого. Пневматичну гвинтівку поліцейські вилучили.