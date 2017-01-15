На Львівщині туристичний автобус потрапив у ДТП з вантажівкою

На Львівщині внаслідок лобового зіткнення туристичного автобуса Neoplan з вантажним автомобілем Renault Magnum постраждав водій автобуса. Фуру від удару розвернуло на всю дорогу, у зв’язку з чим рух автомобільного транспорту міжнародною автотрасою «Львів – Краківець» було заблоковано на три години.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася 14 січня близько 22:30 у селі Ямельня Яворівського району.

Рейсовий туристичний автобус, під керуванням 55-річного жителя Івано-Франківської області, скоїв зустрічне зіткнення з вантажним автомобілем, за кермом якого перебував 57-річний житель Рівненської області. Від удару вантажівку розвернуло на слизькій дорозі.

В автобусі на момент ДТП знаходилось 40 пасажирів, ніхто з них не постраждав, тілесні ушкодження отримав водій автобуса.

Рух автомобільного транспорту дорогою “Львів-Краківець” був заблокованим на три години.

Причини події – з’ясовуються.