На Львівщині туристи годину знаходилися в повітрі через знеструмлення канатної дороги

На Львівщині внаслідок припинення електропостачання канатно-крісельної дороги 52 туриста-лижника більше години перебували у повітрі над горою Погар Сколівського району.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, надзвичайна подія сталася 3 січня о 13:15 на горі Погар. Через припинення електропостачання зупинилась канатно-крісельна дорога, на якій перебувало 52 туриста-лижника. Працівниками Славської пошуково-рятувальної групи було підключено аварійне живлення канатної дороги та о 14:20 туристів-лижників знято з канатно-крісельної дороги.

У відомстві не повідомляють про те, чи зверталися туристи за медичною допомогою після тривалого перебування в повітрі при мінусовій температурі.